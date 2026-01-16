Suriye Ordusu Halep'te Operasyon Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye Ordusu Halep'te Operasyon Başlattı

16.01.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, YPG/SDG ve PKK'ya karşı Halep kırsalında askeri operasyon başlattı.

(ANKARA)- Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'lilerin bulunduğu bölgelere yönelik Halep kırsalında askeri operasyon başlattı.

Suriye ordusu, YPG/SDG ve PKK mensuplarına karşı Halep ilinin Fırat Nehri batısında, Deyr Hafir-Meskene hattında operasyon başlattı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/SDG ve PKK'lı unsurların Deyr Hafir beldesi ile çevresinde oluşturdukları mevziler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı. Ayrıca ordunun belirlediği hedeflerin haritası paylaşılarak sivillerin bu noktalardan uzak durması istendi. Açıklamada, söz konusu bölgelerin Halep ve çevresinde sivillere yönelik saldırılar için üs olarak kullanıldığı iddia edildi.

Kaynak: ANKA

Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, PKK, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Ordusu Halep'te Operasyon Başlattı - Son Dakika

“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 23:48:54. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Ordusu Halep'te Operasyon Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.