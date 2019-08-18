Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

16 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve askeri birlikler sevk edildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve askeri birlikler sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, kirpi ismiyle adlandırılan zırhlı araç ve içinde askeri personel olan otobüslerden oluşan 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları ile askeri personel taşıyan otobüsler Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.
(İHA)
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
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