Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
16 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve askeri birlikler sevk edildi.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
'nın Ceylanpınar
ilçesine zırhlı araçlar ve askeri birlikler sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, kirpi ismiyle adlandırılan zırhlı araç ve içinde askeri personel olan otobüslerden oluşan 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları ile askeri personel taşıyan otobüsler Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye
sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.
(İHA)
3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi Son dakika! Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı