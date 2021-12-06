Suriyeli işadamından Gaziantep eğitimine katkı - Son Dakika

Suriyeli işadamı ve Arap Sanayici İş İdamları Derneği (ASSİAD) Başkanı Salih Asfour, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle başlatılan hayırsever desteğiyle okul inşası kampanyasına destek verdi.

ASSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te çeşitli yatırımları bulunan Suriyeli iş insanları adına Asfour, kente bir okul yaptırmak için protokol imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde de yer alan Asfour'ın kampanyaya katılanlar arasında yabancı uyruklu tek kişi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asfour, Suriye kökenli iş insanlarının 10 yılı aşkındır yaşadıkları kente vefasını göstermeye devam edeceklerini belirterek, önümüzdeki günlerde yeni bir sosyal projeyi daha hayata geçireceklerini belirtti.

Projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Asfour, "Zor günlerimizde yanımızda olan ve çocuklarımızı okullarında misafir eden Türk kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Az da olsa bize yapılan iyiliklerin karşılığını iade etmemize vesile olan Allah'a hamdolsun. Güzel bir Türkiye için hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.