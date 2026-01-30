Sürmene'de Tüp Patlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sürmene'de Tüp Patlaması

Sürmene\'de Tüp Patlaması
30.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sürmene'de bir tüp kamyonunun kasasında patlama oldu. Maddi hasar var, can kaybı yok.

Trabzon'un Sürmene ilçe merkezinde bugün seyir halindeki bir tüp kamyonunun kasasında bulunan tüplerden biri büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle çevreye savrulan tüp parçaları, o sırada yan şeritte ilerleyen bir otobüsün üstüne düştü.

Bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, patlama nedeniyle hem tüp kamyonunda hem de otobüste maddi hasar meydana geldi. Patlamanın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anına ait görüntüler, görenleri adeta şoke etti. Olası bir facianın kıl payı atlatıldığı olayda, patlamanın daha şiddetli olması halinde çok daha ağır sonuçlar yaşanabileceği ifade edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar özellikle tehlikeli madde taşıyan araçların denetimlerinin artırılmasını istedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Sürmene, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürmene'de Tüp Patlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
İzmir’i fırtına vurdu Tekneler battı İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular

15:40
Ve mutlu son Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 16:01:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sürmene'de Tüp Patlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.