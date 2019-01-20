Son Dakika Haberleri: Sürücüsünü Öldürdükleri Tır'daki 'Bakır' Kabloları Çaldılar

Sürücüsünü Öldürdükleri Tır'daki 'Bakır' Kabloları Çaldılar

22 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Irak'a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı öldüren kimliği belirsiz kişiler bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Sürücüsünü Öldürdükleri Tır'daki 'Bakır' Kabloları Çaldılar, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Irak'a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı öldüren kimliği belirsiz kişiler bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolu Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'daki bir firmada şoförlük yapan ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıkan Cihan Kızılkaya'nın park halindeki TIR'da hareketsiz durduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şoför mahallindeki Cihan Kızılkaya'nın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma yaptığı incelemede TIR kasasındaki bakır kabloların çalındığını fark etti. Kızılkaya'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, Kızılkaya'yı öldürerek TIR'da ki kabloları çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:11 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Kızılkaya, 3. Sayfa
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