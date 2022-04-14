SÜRÜCÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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SÜRÜCÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

14.04.2022 23:49

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Suat Kılıç'ın park etmek için geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Yusuf Yılmaz, yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Suat Kılıç'ın park etmek için geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Yusuf Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Neşe Sokak üzerinde meydana geldi. İzmit Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Suat Kılıç, iddiaya göre, belediyeye ait plakası öğrenilemeyen kamyoneti park etmek için geri manevra yaptı. Bu sırada aracın arkasında olan Yusuf Yılmaz'ı göremeyen sürücü, çocuğa çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı sırada, küçük çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Aile üyelerinin sürücüye saldırmak istemesi üzerine ise bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sürücü Suat Kılıç'ı polis merkezine götürdü. Mahalledeki gerginlik güçlükle sakinleştirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

SÜRÜCÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
SÜRÜCÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
SÜRÜCÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

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Yusuf Yılmaz, Suat Kılıç, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜRÜCÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÜRÜCÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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