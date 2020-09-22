Süslü kadınlar, Köşk'te turladı - Son Dakika

Süslü kadınlar, Köşk'te turladı

Türkiye'nin birçok şehrinde 20 Eylül'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Süslü Kadınlar Köşk'te de pedal çevirdi.

Süslü kadınlar, Köşk'te turladı, System.String[]

Türkiye'nin birçok şehrinde 20 Eylül'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Süslü Kadınlar Köşk'te de pedal çevirdi. Köşk'te 4 kadın cadde ve sokaklarda bisikletle dolaştı.

2013 yılından bu yana Avrupa Hareketlilik Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek için Otomobilsiz Kentler Günü'nde Türkiye'nin birçok şehrinde kadınlar hem kendilerini hem de bisikletlerini süsleyerek yaptıkları sürüşe Köşk ilçesinde 4 kadın katıldı. Bu yıl pandemi nedeniyle kadınların bireysel ve küçük gruplar halinde gerçekleştirdikleri etkinlikte güzergah da serbest tutulunca kadınlar istedikleri yerde bisiklet sürdü.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu kapsamında, Köşk'te bir araya gelen Nurgül Yaşar, Zülfiye Bölük, Pervin Gedik ve Tuğba Kayalak isimli bir grup kadın süsledikleri bisikletleriyle ilçenin cadde ve sokaklarında tur attı. Köşk sokaklarında yaklaşık 11 kilometre yol yapan kadınlar ilçede oldukça dikkat çekti. - AYDIN

Türkiye, Kadın, Eylül, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süslü kadınlar, Köşk'te turladı - Son Dakika

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