- Susuzluğa dayanıklı hazır çim büyük rağbet görüyor, metrekaresi 20 liradan satılıyor

Örtüaltı üretiminin yeni gözdesi hazır çim satışları patladı

Evde kalanlara küçük kutularda kargoyla gönderiliyor bahçeden halı sahalara kadar kullanılıyor

ANTALYA - İklim değişikliğinin getirdiği kuraklık tehlikesi çim üreticilerini harekete geçirdi. Haftada bir kez sulamayla ayakta kalabilen ve sıcağa dayanıklı çim üretimine hız verildi. Uzun ömürlü olan ve haftada sadece bir kez sulanarak yıllarca serildiği alanda çürümeden kalabilen çimler için sipariş üzerine sipariş geliyor. Metrekaresi 20 liradan satılan çimlere rağbet her geçen gün artıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 21 yıldır çim üretimi yapan firma sahibi ziraat mühendisi Ahmet Gülgün, kuraklığa, susuzluğa, yabancı otlara ve hastalıklara karşı dayanıklı çim ürettiklerini belirterek, "Küçücük kutularda yüz, iki yüz metrekarelik bir bahçenin çimini kargo firmalarıyla kapılarına kadar gönderiyoruz. Aileler de çocuklarıyla birlikte bunu bahçelerinde kendileri bile uygulayabiliyor" dedi.

Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde fide ile çim yetiştiriciliği büyük rağbet görüyor. Kısıtlama sebebiyle evlerinin bahçesine daha çok vakit ayıran vatandaşlar, bir de kuraklık tehlikesi eklenince haftada bir sulanması yeterli olan çime yöneldi. 21 yıl önce başlayan ve Zoysıa çimi tohumdan yetiştirilen çimin üretimi kolay olmadığı için çok yaygın değil. Kuraklığa, susuzluğa, yabancı otlara ve hastalıklara karşı son derece dayanıklı bir tür olan Zoysıa çimi uzun ömürlü olmasıyla da dikkat çekiyor.

Çim yetiştiriciliği için 10 dönümlük bir sera kurduklarını ve 22 çalışanı ile birlikte bu işi yaptıklarını belirten Gülgün, "Çimin yetiştiriciliği için bizim 10 dönümlük bir plastik seramız var. 22 çalışanımız ile benim yönetimimde üretim yapıyoruz. Yıl boyunca üretimimiz devam ediyor. İlk başladığımız yıllarda 'fide ile çim olur mu', tohumla ekilir mi' ya da 'rulo çim serilir mi' meslektaşlarım dahil birçok insan negatif bir yöntem olmasına rağmen bugün fide ile çim ekimi çok popüler olmaya başladı. Çünkü biz küçücük kutularda yüz, iki yüz metrekarelik bir bahçenin çimini kargo firmalarıyla kapılarına kadar gönderiyoruz. İnsanlar kendileri çocuklarıyla uygulayabiliyorlar. O kadar pratik uygulamaları var" diye konuştu.

Çim yetiştiriciliğinde son 10 yılda yükselen bir ivmeleri olduğunu anlatan Ziraat Mühendisi Gülgün, "İklim değişikliğinin bu denli problem olduğu yıllarda Zoysıa çim, gerçekten öne çıkacak. Haziran, temmuz, ağustos gibi yaz aylarında haftada bir kez sulamayla ayakta kalabilen bir çim türü. Az biçiliyor, işçilikten tasarruf. Yabancı ot ve hastalığı yok, o nedenle kimyasal kullanımı yok. Bizim tam anlamıyla sürdürülebilir çim dediğimiz kavramlarını içinde barındırıyor. Kullanım alanları olarak çok farklı çeşitleri var. Çok inceden, çok kalın yapraklıya kadar. Futbol sahasından belediye park alanları, otel ve ev bahçelerine kullanılan türlerine ve çeşitlerine kadar birçok türü var. Tamamını Türkiye'ye getirdik tanıtıyoruz ve 21 yıldır Zoysıa çimini bütün özelliklerini öğrenip ülkemizde yaymaya çalışıyorum" dedi.