Suudi Arabistan'da Yabancı Yatırımlara Yeni İmkan

Suudi Arabistan'da, yabancı yatırımcıların da ülkedeki işlem gören hisselere doğrudan yatırım yapabilmesinin önünün açıldığı bildirildi.
Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Saklama Merkezi Şirketinden yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Kurulu'nun, 5 Ocak 2026 tarihli kararıyla yabancı yatırımcıların da ülke içinde işlem gören hisselere doğrudan yatırım yapabilmesinin önünü açtığı ifade edildi.
Açıklamada, düzenlemeyle, Suudi Arabistan sermaye piyasasında yatırımcı tabanını çeşitlendirmek ve piyasanın cazibesini artırmanın amaçlandığı belirtildi.
Tüm yabancı yatırımcı kategorilerine, ana piyasadaki hisselere doğrudan yatırım yapma imkanı sağlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, kararın 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.
