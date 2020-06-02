Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde kullanılmaya başlandı - Son Dakika

Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde kullanılmaya başlandı

Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde kullanılmaya başlandı Mühendisler dedikoduları önlemek için tesiste bal ve yumurtanın yanı sıra sebze ve meyve üretimine başladı Türkiye'nin en önemli jeotermal sahalarına sahip Aydın'da Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hayalleri çeyrek asır...

Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde kullanılmaya başlandı

Mühendisler dedikoduları önlemek için tesiste bal ve yumurtanın yanı sıra sebze ve meyve üretimine başladı

AYDIN - Türkiye'nin en önemli jeotermal sahalarına sahip Aydın'da Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hayalleri çeyrek asır sonra hayata geçirildi. Ancak jeotermal tesislerin çevreye zarar verdiğine ilişkin dedikodular üzerine Aydın Kuyucak ilçesinde bulunan bir JES firması, jeotermalin çevreye zarar vermediğini ispatlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Firma tarafından JES sahasında çevre denetimi arı ve kanatlı kümes hayvanlarının yanı sıra sebze ve meyve fidanları ile yapılmaya başlandı.

Türkiye'nin en önemli jeotermal kaynaklarına sahip Aydın'da uzun süren çalışmalar sonucu 2007 yılında jeotermal enerjiden elektrik üretimine başlandı. Tarihten bu yana kullanılmayan sıcak su kaynaklarının kullanılıp elektrik enerjisine dönüştürülerek milli ekonomiye kazandırılırken, Aydın'da son yılların en önemli gündem maddesi de jeotermal enerji santrallerinin çevreye zarar verip incir ve zeytin ağaçlarını kuruttuğu iddiası oldu. Ülkenin en önemli doğal kaynaklarının kullanılmaya başlaması ile ortaya atılan bu iddiaların, rüzgar enerji santrallerinin kurulması sürecinde de ortaya atıldığını belirten Jeoloji Mühendisi Gamze Yıldırımtürk, halkın kafasındaki soru işaretlerini gidermek ve jeotermal santrallerinin tabiata ve çevreye zarar vermediğini göstermek için jeotermal sahalarında tarımsal üretime başladıklarını söyledi.

"Bal arıları iddiaları çürüttü"

Aydın'ın Kuyucak İlçesine bağlı Pamukören'de bulunan Çelikler Jeotermal Sahası'na çevreye duyarlılığı ile bilinen bal arıları ve kanatlı kümes hayvanları konuşlandırıldı. Öte yandan santral sahasına dikilen incir, zeytin, narenciye ve çeşitli sebze ve meyve fidanlarının hem gelişimi hem de verimi takibe alındı. Arı ve kanatlı kümes hayvanlarının yanı sıra alana dikilen fide ve fidanların oldukça verimli olduğu görüldü.

"Yiyeceğimiz yumurta ve balı JES sahasında üretiyoruz"

Jeotermal enerji santralında jeoloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan mühendislerden Gamze Yıldırımtürk, santral sahası içerisinde yer alan örnekleri kafasında soru işareti olan herkesin inceleyebileceğini belirterek "Jeotermal tesislerin hayvanlara ve insanlara zarar verdiği gibi yanlış bir düşünce var. Biz burada hayvanlarla birlikte iç içeyiz. Biz hem bu olumsuz düşünceyi kırmak hem da doğayı ve hayvanları çok sevdiğimiz için burada kanatlı kümes hayvanları ve bal arıları için doğal ortamlar oluşturduk. Doğası gereği serbest dolaşan bu hayvanlar tesisin içinde dolaşıyor, hatta kış aylarında üşüdüklerinde boruların ısısı ile ısınıyor. Oldukça mutlu ve verimliler. Yumurta topluyoruz. Kovanlardan bal alıp yiyoruz. Bu da jeotermalin kesinlikle bir zararı olmadığını gösteriyor. Her şey doğal" diye konuştu.

Tabiattaki en hassas canlıların başında bal arılarının geldiğini ve çevrede görülen en küçük bir olumsuzluktan önce arıların etkilendiğini belirten Çelikler Jeotermal Firması'nınTeknikerlerinden

Adem Çelik ise, dedikodular üzerine tesiste 2 yıldır arıcılık yapıp bal da ürettiğini söyledi. Çelik, "Arı ırkı çok hassas bir hayvandır. Her ortamda yetişmez. Arının bal üretebilmesi için öncelikle çevrenin sağlıklı olması lazım. Ben burada 2 yıldır arı yetiştirip bal üretiyorum. Çevremizde de çok sayıda arıcı var. Arılar hassas olduğu için çevrenin durumunu olumsuz bulursa kovanı terk edip gider. Ancak buradaki arılar ortamdan gayet mutlu ve oldukça verimli" ifadelerini kullandı.

Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde kullanılmaya başlandı

Recep Yazıcıoğlu, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde kullanılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi         
15:40
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı         
15:40
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti         
15:39
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak         
15:34
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 18:47:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tabiatın en hassas varlıkları, çevre denetiminde kullanılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]