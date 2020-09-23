Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti - Son Dakika

Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti
Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden...
Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti
Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı
SİVAS - Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, gördüğü tedavinin ardından hastaneden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldı.
Sivas'ta 74 yaşındaki Sultan Çubukcu, üşüme, titreme ve yüksek ateş şikayetleri ile Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne başvurdu. Yaşlı kadına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yaşlı kadın, 4 günlük tedavisinin ardından sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Son Dakika Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı