Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu All-Star 2019'a Doğru

Tahincioğlu All-Star 2019'a Doğru

1 saat önce

Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincoğlu All-Star 2019'un smaç yarışmasında oyuncu değişikliği yapıldı.

Tahincioğlu All-Star 2019'a Doğru, System.String[]
Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincoğlu All- Star 2019'un smaç yarışmasında oyuncu değişikliği yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü yapılacak organizasyonun smaç yarışmasında hastalığı nedeniyle Anadolu Efesli Onuralp Bitim'in yerine Galatasaray'dan Zach Auguste'un mücadele edeceği belirtildi.

Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Auguste'un yanı sıra Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Chris Evans (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom) boy gösterecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:27 Kaynak: AA

Spor
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