Tahincioğlu All-Star 2019'a Doğru
1 saat önce
Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincoğlu All-Star 2019'un smaç yarışmasında oyuncu değişikliği yapıldı.
Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincoğlu All- Star
2019'un smaç yarışmasında oyuncu değişikliği yapıldı. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü yapılacak organizasyonun smaç yarışmasında hastalığı nedeniyle Anadolu Efesli Onuralp Bitim'in yerine Galatasaray
'dan Zach Auguste'un mücadele edeceği belirtildi.
Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Auguste'un yanı sıra Shaq McKissic (Gaziantep
Basketbol), Chris Evans
(Pınar Karşıyaka
) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom
) boy gösterecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:27 Kaynak: AA
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