Son Dakika Haberleri: Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'nin Cezasına İndirim

Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'nin Cezasına İndirim

11 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen toplamda 105 bin liralık para cezasını, 95 bin liraya indirdi.

Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'nin Cezasına İndirim, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen toplamda 105 bin liralık para cezasını, 95 bin liraya indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından deplasmandaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle verilen 30 bin lira para cezasını, Tahkim Kurulunun 20 bin liraya indirdiği belirtildi.

Açıklamada Kurulun, aynı maç için Fenerbahçe'ye taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle verilen 75 bin liralık cezayı ve bu eylemde bulunan seyircilerin bir sonraki misafir müsabaka için elektronik biletlerinin iptal edilmesi kararını ise onadığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:06 Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor
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