Tahran Valisi: "Başkentte 600'ü yoğun bakımda, 3 bin 900 koronavirüs hastası tedavi görüyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahran Valisi: 'Başkentte 600'ü yoğun bakımda, 3 bin 900 koronavirüs hastası tedavi görüyor' - Son Dakika

Tahran Valisi: "Başkentte 600'ü yoğun bakımda, 3 bin 900 koronavirüs hastası tedavi görüyor"

7 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'daki hastanelerde 600'ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 3 bin 900 hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü bildirildi.

Tahran Valisi:

İran'ın başkenti Tahran'daki hastanelerde 600'ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 3 bin 900 hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri başkanlığında gerçekleşen Korona ile Mücadele ve Önleme Olağanüstü Toplantısı'nda konuştu.

Şu anda başkentte 3 bin 900 hastanın Kovid-19 tedavisi gördüğünü aktaran Bendpey, "3 bin 500 hasta devlet hastanelerinde, 400 hasta da diğer hastanelerde tedavi altında. Bunlardan 600 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Devlet yetkililerinin yaptığı uyarıların halk tarafından ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Bendpey, mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Öte yandan Rezevi Horasan eyaletindeki Günabad Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Bazeli'ye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Çin'de aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1135'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 17 bin 361 olduğunu açıklamıştı. Tedavi görenlerden 5 bin 710 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği bildirilmişti.

İshak Cihangiri, Cumhurbaşkanı, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:56 Kaynak: AA

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