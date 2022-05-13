SPOR Tahtalı Run to Sky'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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SPOR Tahtalı Run to Sky'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

13.05.2022 17:17

Tahtalı Run to Sky'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildiSporcular, deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yüksekliğe koşacakKaan ÜLKER / KEMER-ANTALYA,(DHA)- Antalya Kemer'de 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Tahtalı Run to Sky'da 18 ülkeden, 618 sporcu;

Tahtalı Run to Sky'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Sporcular, deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yüksekliğe koşacak

Kaan ÜLKER/ KEMER-ANTALYA,(DHA)- Antalya Kemer'de 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Tahtalı Run to Sky'da 18 ülkeden, 618 sporcu; deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağ'ında; 113 K Tahtalı Ultra Sky, 65 K Berg Sky Race, 27 K Tahtalı Run to Sky, 12 K KemeRun olmak üzere dört farklı parkurda mücadele edecek. Bu gece başlayacak organizasyonun tanıtım toplantısı Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tahtalı Run to Sky Organizasyon Direktörü Polat Dede ve sponsor firmanın temsilcileri katıldı.

DEDE: EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ YIL 'SKYRUNNER WORLD SERİES' YARIŞLARINDAN BİRİ OLMAK

Yarış hakkında bilgiler veren organizasyon direktörü Polat Dede, "İlk olarak 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Tahtalı Run to Sky, katılımcı sayısını istikrarlı bir şekilde artırmayı sürdürüyor. Yarışımıza 18 ülkeden 618 sporcunun katılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da katılımcılarımıza ilk kez 12 K parkuru ile Kemer merkezinde düzenlenecek KemeRun'da koşma fırsatı sunuyoruz. Her yıl büyüttüğümüz Corendon Tahtalı Run to Sky için en büyük hedefimiz önümüzdeki yıl 'Skyrunner World Series' yarışlarından biri olmak" diye konuştu.

KARAER: BU ÖNEMLİ YARIŞIN BİR PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Organizasyonun isim sponsoru olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Tahtalı Run to Sky'da şehrimizin tanıtımı için değer yaratan ve Kemer'in bilinirliğini ciddi ölçüde artıran, uluslararası bir organizasyon. Spor turizmi için de değer yaratan çok ciddi bir boyutu var. Corendon Grubu otellerinden Corendon Playa Kemer markamızla organizasyona farklı boyutlarda destek sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl ana sponsor olduğumuz Tahtalı Run to Sky yarışına bu yıl Corendon Airlines olarak isim sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz. Böylesine önemli bir organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Toplantıya katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Kemer'deki spor organizasyonlarını çeşitlendirdiklerini ve bu açıdan bu organizasyonunun çok önemli olduğuna dikkat etti. Başkan Topaloğlu ayrıca organizasyonun Kemer'in Avrupa ve dünyadaki tanıtımına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

SPOR Tahtalı Run to Sky'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
SPOR Tahtalı Run to Sky'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
SPOR Tahtalı Run to Sky'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
SPOR Tahtalı Run to Sky'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SPOR Tahtalı Run to Sky'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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