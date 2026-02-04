Taiwan Forumu Beijing'de Düzenlendi - Son Dakika
Taiwan Forumu Beijing'de Düzenlendi

04.02.2026 17:57
Çin, Taiwan ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla forumda önemli adımlar attı.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Taiwan Çalışma Ofisi Başkanı Song Tao, Çin'in başkenti Beijing'de Çin Komünist Partisi ve Çin Kuomintang Partisi'ne yakın araştırma enstitülerinin ortaklaşa düzenlediği düşünce kuruluşu forumunun açılış töreninde konuşma yaptı, 3 Şubat 2026.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Wang Huning çarşamba günü Çin Komünist Partisi ve Çin Kuomintang Partisi'ne yakın araştırma enstitülerinin ortaklaşa düzenlediği düşünce kuruluşu forumuna katılan Taiwan heyetiyle bir araya geldi. Salı günü düzenlenen forumun başarısını kutlayan Wang, Çin anakarasının, Çin Kuomintang Partisi de dahil olmak üzere Taiwan'daki siyasi partilerle ve Taiwan'ın tüm kesimlerinden grup ve kişilerle ilişkilerini güçlendireceğini söyledi. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

