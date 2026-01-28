Taksi Bakımda Düşüp Hasar Gördü - Son Dakika
Taksi Bakımda Düşüp Hasar Gördü

28.01.2026 09:46
Çerkezköy'de bakımda olan taksi, liftte düştü; yaralanan yok, araçta göçükler oluştu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım için oto servisine bırakılan taksi, liftte bulunduğu sırada düşerek hasar gördü. Olayda yaralanan olmazken araçta göçükler oluştu.

Çerkezköy ilçesinde bakım için oto servisine bırakılan bir taksi, liftte bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple düşerek hasar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, takside göçükler ve ezilmeler meydana geldi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Olaylar, Son Dakika

