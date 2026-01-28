Taksi Bakımda Düşüp Hasar Gördü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım için oto servisine bırakılan taksi, liftte bulunduğu sırada düşerek hasar gördü. Olayda yaralanan olmazken araçta göçükler oluştu.

Çerkezköy ilçesinde bakım için oto servisine bırakılan bir taksi, liftte bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple düşerek hasar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, takside göçükler ve ezilmeler meydana geldi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ