Son Dakika Haberleri: TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ İŞÇİ 09.05'TE SAYGI DURUŞU'NDA (Aktüel görüntü)
Son Dakika Güncel TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ İŞÇİ 09.05'TE SAYGI DURUŞU'NDA (Aktüel görüntü)

TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ İŞÇİ 09.05'TE SAYGI DURUŞU'NDA (Aktüel görüntü)

6 saat önce

İnşaatı devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşu yapması görenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ İŞÇİ 09.05'TE SAYGI DURUŞU'NDA (Aktüel görüntü), System.String[]

İnşaatı devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşu yapması görenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.Ulu önder Mustafa  Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan anma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında, inşaatı devam eden Taksim Camii'nin iskelesinde bir işçinin saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.


- İstanbul
Taksim, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
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