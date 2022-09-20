TAKSİM'DE TARTIŞTIĞI ADAMI ONLARCA İNSANIN İÇİNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

TAKSİM'DE TARTIŞTIĞI ADAMI ONLARCA İNSANIN İÇİNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

20.09.2022 14:54
TAKSİM'DE TARTIŞTIĞI ADAMI ONLARCA İNSANIN İÇİNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

TAKSİM'de alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Y.(42) yolda kavga ettiği Ahmet Türkoğlu(42)'unu bıçaklayarak öldürdü.

TAKSİM'de alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Y.(42) yolda kavga ettiği Ahmet Türkoğlu(42)'unu bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.  Görüntülerde onlarca kişinin yanında işlenen cinayette kimsenin şüpheliye müdahale etmediği, çevrede toplanan kalabalığın ellerini arkalarına bağlayarak dakikalarca seyrettiği görüldü.

Taksim'de önceki gün meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen Ahmet Türkoğlu, yolda yürürken karşılaştığı kendisi gibi alkollü Ayhan Y. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Ayhan Y., Ahmet Türkoğlu'nu bıçaklamaya başladı. Çevredeki kalabalığın gözleri önünde meydana gelen olay sonucunda 8 yerinden bıçaklanan Ahmet Türkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

ONLARCA KİŞİ ELLERİ ARKASINDA CİNAYETİ İZLEMİŞ

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Dakikalarca süren ve cinayetle biten kavganın onlarca kişinin önünde meydana geldiği ancak kimsenin olaya müdahale etmediği görüldü. Görüntülerde çevrede toplanan kalabalığın yol ortasında kavga eden kişileri ellerini arkada birleştirerek dakikalarca seyrettikleri tespit edildi.  Yapılan incelemede 23 kişinin bir kaç metre uzaklarında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANIP TUTUKLANDICinayet Büro Amirliği ekipleri olayda sonra kaçan Ayhan Y.'nin Eyüpsultan'da saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Ayhan Y. olay sırasında çok alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü------------------Şüphelinin adliyeye sevki

-Cinayet anı güvenlik kamera görüntüleri


- İstanbul
YORUMLAR
500
Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti, 3 yıldır sorumluların cezalandırılmasını bekliyor Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti, 3 yıldır sorumluların cezalandırılmasını bekliyor Servetini kaybetti, para istediği babası tarafından öldürüldü Servetini kaybetti, para istediği babası tarafından öldürüldü Adana'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı Adana'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Ahmet Türkoğlu, Taksim, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKSİM'DE TARTIŞTIĞI ADAMI ONLARCA İNSANIN İÇİNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:05:39. #1.11#
SON DAKİKA: TAKSİM'DE TARTIŞTIĞI ADAMI ONLARCA İNSANIN İÇİNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement