Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı

21.05.2022 21:19
Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı

KAYSERİ'de ticari taksi şoförü Musa K., aralarında husumet olduğu öne sürülen Emre T. (18) tarafından tabanca ile başından vuruldu.

KAYSERİ'de ticari taksi şoförü Musa K., aralarında husumet olduğu öne sürülen Emre T. (18) tarafından tabanca ile başından vuruldu. Ağır yaralanan Musa K., hastanede tedaviye alınırken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Emre T. aralarında husumet olan Musa K.'nın kullandığı ticari taksiyi durdurdu. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Emre T., belinden çıkardığı tabancayla Musa K.'yı başından yaralayarak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan Emre T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı
Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı
Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı
Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı
Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı
YORUMLAR
500
İzmir'de alacaklısını öldüren şüpheli tutuklandı İzmir'de alacaklısını öldüren şüpheli tutuklandı Polis yeleği kullanan suç örgütü üyelerinin 56 yıla kadar hapsi isteniyor Polis yeleği kullanan suç örgütü üyelerinin 56 yıla kadar hapsi isteniyor
Kaynak: DHA

Polis, Taksi, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:41 Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 21:38:38. #1.13#
SON DAKİKA: Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement