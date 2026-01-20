Talas'ta 381 Yeni İş Yeri Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Talas'ta 381 Yeni İş Yeri Açıldı

20.01.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas'ta geçen yıl 381 yeni iş yeri ruhsat alarak faaliyet göstermeye başladı.

Talas'ta geçen yıl 381 yeni iş yeri, ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılan iş yerleri arasında bakkaliye, hızlı yemek yenen işletmeler, şarküteri, kafeterya, emlak ofisi, kahvaltı salonu, kuaför, lokanta, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, e-spor merkezi, kahvehane, çiğ köfte salonu, sıhhi ve gayrisıhhi müessese gibi 23 farklı iş yeri yer alıyor.

Bu iş yerleri arasında en fazla ruhsat alan işletme türü 47 ile hızlı yemek yiyen işletmeler olurken, bunu 44 bakkaliye ve 38 erkek ve kadın kuaför salonu izledi.

Yeni açılan iş yerlerinin büyük bölümünün gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması dikkati çekerken, kişisel bakıma yönelik iş yerleri sağlıklı yaşam ve spor alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin bulunması da ilçenin her alanda gelişme kaydettiğinin göstergesi oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Talas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas'ta 381 Yeni İş Yeri Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:47:35. #7.11#
SON DAKİKA: Talas'ta 381 Yeni İş Yeri Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.