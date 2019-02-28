Tanzim Çadırında Bir Milletvekili

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 31 Mart'da önemli bir süreç olduğunu belirterek, güçlenerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 31 Mart'da önemli bir süreç olduğunu belirterek, güçlenerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Seçim çalışmaları kapsamında ev ev, esnaf esnaf dolaşan Gözgeç, Demirtaş'taki tanzim çadırında bez çanta dağıttı vatandaşlarla sohbet etti.



AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, seçim çalışmaları kapsamında Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, Osmangazi Bölge Meclis Üyesi Adayi Osman Salım ve partililerle birlikte Osmangazi ilçesi Demirtaş Bölgesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Gözgeç, ilk olarak esnaf ziyareti yaparak "hayırlı işler" dileğinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın seçim çalışmaları hakkında vatandaşa bilgi veren Gözgeç, esnaftan destek istedi.



Tanzim çadırında bez poşet dağıttı



Gözgeç, Demirtaş Bölgesi'nde gezdiği sırada meydanda bulunan tanzim satış noktasına da uğradı. Çalışanlara 'kolay gelsin' dileğinde bulunan Gözgeç vatandaşların isteklerini dinledi. Gözgeç, tanzim satış noktasındaki vatandaşlara bez çanta dağıttı. Vatandaşlar çevreci çantalardan dolayı teşekkür dileklerini iletirken, tanzim satışlarından dolayı çok memnun olduklarını söyledi.



Yerel seçimlerin Türkiye'nin bekasını ilgilendirdiğini ifade eden Gözgeç, "Ülke olarak yolumuza hep güçlenerek ve ilerleyerek devam ettik. Sağlık alanından, eğitim alanına kadar önemli mesafeler kat ettik. Şimdi önümüzde bir süreç var. Biz aynı tempoyla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu seçimlerden sizlerin desteğiyle, çok güçlü şekilde çıkarak önümüze daha güçlü bakacağız. Önümüzde 4 yıl var. Daha hızlı kararlar alıp, sorunları hep birlikte çözeceğiz" diye konuştu.



"Karşımızda birbirine benzemeyen gizli ittifaklar kurulmuş birliktelikler var"



"MHP ile Cumhur İttifakı kurduk" diyen Gözgeç, "İki parti de ülkenin milli birlik ve beraberliğini düşünüyor. Karşımızda birbirine benzemeyen gizli ittifaklar kurulmuş. Karanlık birliktelikler var. En önemlisi bazı yerlerde terör örgütünün sözcülüğünü yapan, onlarla aralarına mesafe koyamayan partilerle bir araya gelen partiler var. Terörle arasına mesafe koyamayan partileri desteklemenin bu ülkeye bir faydası olmaz" şeklinde konuştu. - BURSA

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