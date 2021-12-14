İstiklal Marşı'nın okunması
Proje Takım Lideri Boruc Rubunic'in konuşması
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aytaç Yüksel'in konuşması
AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo'nun konuşması
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'in konuşması
TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri için Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi" Projesinin açılış toplantısı, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 'Nesli Tehlikedeki Türler' projesini tanıttı - Son Dakika