Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, tarım sigortalarının kapsamı, devlet destekleri, başvuru süreçleri ile doğal afetlere karşı sağlanan teminatlar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi.
Yetkililer, tarımsal üretimde karşılaşılabilecek risklere karşı üreticilerin emeğini güvence altına alan TARSİM uygulamalarının önemine dikkat çekerek, sigorta bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.
Toplantıya katılan paydaşlara ise katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Son Dakika › Güncel › TARSİM Tanıtım Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?