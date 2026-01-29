Tarsus'ta Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Tarsus'ta Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tarsus'ta Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
29.01.2026 11:38
Sanal kumar borcu nedeniyle kuyumcuyu soyan İ.Y., çaldığı altını kaçarken düşürdü ve yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla bir kuyumcuyu soyan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlının çaldığı 100 gramlık altını kaçarken düşürdüğünü ve soygunu sanal kumarda yaklaşık 5 milyon lira borçlanması nedeniyle yaptığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Y. (32) kuyumcuya gelerek 1 kilogram altın almak istedi. Kuyumcunun 'yok' demesi üzerine dükkandan ayrılan şahıs, 15 dakika sonra tekrar gelerek bu kez 100 gram altın istedi. 100 gramlık külçeyi fotoğraf çekme bahanesiyle alan İ.Y., silahını çıkarıp ateş ederek kaçtı. İş yerinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Şüphelinin gidebileceği yönlerde tedbir alan ekipler, İ.Y.'yi Altaylılar Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı girişine yakın bir bölgede yarım saat içinde olayda kullandığı silahla yakaladı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Çaldığı 100 gramlık altını kaçarken düşürdüğünü ileri süren şüphelinin sanal kumar oynaması sonucu yaklaşık 5 milyon lira borç yaptığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan soygun anı kameralara yansımıştı. Görüntülerde içeri giren şüphelinin altını aldıktan sonra silah çekip ateş ederek kaçtığı anlar yer almıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Tarsus, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Tarsus'ta Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
