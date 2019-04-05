Tatvan'da "Şüpheli Paket" Alarmı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir alışveriş merkezinin önüne bırakılan "şüpheli paket" polisi alarma geçirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir alışveriş merkezinin önüne bırakılan "şüpheli paket" polisi alarma geçirdi.



Alınan bilgilere göre olay, bugün 17.00 sıralarında Tatvan ilçe merkezinde bulunan Yeni Çarşı mevkiindeki bir AVM'nin önünde meydana geldi. AVM önüne bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek hemen polise haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri, olası bir duruma karşı güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra bomba imha ekibine haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra şüpheli çantayı fünyeyle kontrollü şekilde patlattı.



Çanta içerisinde yapılan incelemede, içerisinde çöplerin olduğu tespit edildi. - BİTLİS

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