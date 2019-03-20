Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Emet
ilçesi yol ayrımında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir
istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan B.K. idaresindeki 43 S 2206 plakalı yolcu minibüsü ile M.K. yönetimindeki 10 VP 897 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan A.K. ile F.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinden sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. - KÜTAHYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:06 Kaynak: İHA
Kütahya'da Dev Yayın Balığı Satışa Sunuldu
Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı
Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti