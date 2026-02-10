Tavuklar Mısır Patlatmayla Mutlu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tavuklar Mısır Patlatmayla Mutlu

10.02.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da İhsan Tanrıvermiş, kış aylarında tavukları için kümeste mısır patlatıyor, verim arttı.

ORDU'da organik yumurta üreticiliği yapan İhsan Tanrıvermiş (42), kış aylarında dışarıya çıkamadıkları için strese giren tavukları için kümeste mısır patlatıyor. Bu yöntemle verim sağladığını söyleyen Tanrıvermiş, "Hem hareket etmiş oluyorlar hem de patlamış mısır yiyerek damak tatları değişmiş oluyor" dedi.

Perşembe ilçesi Kutluca Mahallesi'nde 15 yıldır organik yumurta üreticiliği yapan İhsan Tanrıvermiş, beslediği bine yakın tavuklardan bazılarının kış aylarında dışarıya çıkamadıkları için strese girdiğini ve yumurta sayısının düştüğünü fark etti. Bu duruma çözüm arayan ve farklı yöntemler deneyen Tanrıvermiş, sanal medyada gördüğü bir videodan etkilenerek, tavuklarını mutlu etmek için mısır patlatmaya başladı.

MISIRDAN SONRA YUMURTA SAYILARI ARTTI

Ağzı açık tencereden etrafa sıçrayan patlamış mısırları yiyen tavukların zamanla streslerinin azaldığını gözlemleyen Tanrıvermiş, "Kış aylarında özellikle yağışlı havalarda tavuklarımı doğaya salamadığım için kümeste strese girmeye başladılar. Yumurta sayılarında da biraz düşüş olduğunu belirledim. 'Tavuklarımın stresini nasıl azaltabilirim' diye düşünürken sanal medyada patlamış mısır yiyen tavuk videoları gördüm ve ben de denemek istedim. Tavuklarım için kümeste mısır patlatmaya başladım. Onlar için de güzel ve değişik bir etkinlik oldu. Böylece hem hareket etmiş oluyorlar hem de patlamış mısır yiyerek damak tatları değişmiş oluyor. Ayrıca yumurta sayılarında bir artış olduğunu da fark ettim" dedi.

'BU SAYEDE VERİM ARTABİLİR'

Tavukların hareket etmeyi seven canlı türleri olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy ise "Kış aylarında kapalı ortamlarda kalan gezen tavuklar, strese girebilir ve yumurta sayılarında bir düşüş yaşanabilir. Mısır patlatma gibi tavukların hareket etmesini sağlayan bu tür uygulamalar da tavukların streslerini aşağıya düşürebilir. Bu sayede yumurta sayıları yukarılara çıkabilir ve verim artabilir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Mısır, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavuklar Mısır Patlatmayla Mutlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:47:28. #7.11#
SON DAKİKA: Tavuklar Mısır Patlatmayla Mutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.