Tayland\'da Türk Öğrencilerden Başarı

TAYLAND'da düzenlenen 15. International Math Challenge Global Round finallerinde, Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılan 4 öğrenci Türkiye'yi temsil etti. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler yarışmayı derecelerle tamamladı.

Tayland'da düzenlenen 15. International Math Challenge Global Round finallerinde Aymira Pala, dünya ikincisi olarak Altın Madalya kazanırken, Serdar Bora Ünlü Gümüş Madalya elde etti. Joud Esmer ve Esma Gökal ise yarışmayı Bronz Madalya ile tamamladı. Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin elde ettiği derecelerle büyük gurur duyduklarını ifade etti.