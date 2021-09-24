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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon değerlendirmesi - Son Dakika

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon değerlendirmesi

24.09.2021 12:34

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın başlayacak yeni sezonunun heyecanını hissettiklerini belirterek, "İnşallah herkesin başarılarla dolu geçireceği bir sezon yaşarız." dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın başlayacak yeni sezonunun heyecanını hissettiklerini belirterek, "İnşallah herkesin başarılarla dolu geçireceği bir sezon yaşarız." dedi.

Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ligleri başarılı bir şekilde tamamladıklarını dile getirerek, "Bu sene de yeni bir heyecanımız var. Buradan tüm kulüplerimize, yöneticilerimize, sporcularımıza başarılar dilemek istiyorum. İnşallah kazasız, belasız, pandeminin her geçen gün azaldığı bir sezon olur. Başarılarla dolu bir sezon yaşarız." diye konuştu.

Türk takımlarının geçen sezon ülkeyi Avrupa kupalarında başarıyla temsil ettiğini aktaran Türkoğlu, "Bu sezon da 10 takımımız bizi Avrupa'da gururla temsil edecek. Onlara şimdiden başarılar diliyoruz. Her yıl bizim için yeni bir heyecan. Kendimizi hazır hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Basketbol Süper Ligi'nin kalitesinin her geçen gün arttığını anlatan Hidayet Türkoğlu, "Uyguladığımız mali kriterler çerçevesinde kulüplerimizin yaptığı sağlıklı yatırımlar sonucunda takımların her geçen gün daha güçlendiği görebiliyoruz. Özellikle sponsorluk anlamında kulüplerimizi en iyi şekilde destekleyecek projeler ürettik, üretmeye devam edeceğiz. Bunun geri dönüşlerini almaya başladık. Kulüplerimiz her geçen gün daha kuvvetli takımlar kurmaya başlıyor. İnşallah herkesin başarılarla dolu geçireceği bir sezon yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

"Seyircilerin tekrar salonlarda olması bizi çok mutlu ediyor"

Hidayet Türkoğlu, yeni sezonda basketbol maçlarının yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salonların seyircisiz olması bizi çok üzüyordu. Salonların olmazsa olmazı seyircidir. Hem takımları motive eden hem de atmosferi üst seviyeye çeken her zaman taraftar olmuştur. Bu sene salonlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınması kararı verdik. İnşallah bu pandemi her geçen gün ülke genelinde azalmaya başlar ve biz de seyirci oranını arttırırız. Ancak bu konuda Sağlık Bakanlığı ile beraber hareket edeceğiz. Hem kulüplerimizin gelirlerinin artması hem de istenilen atmosferin oluşması anlamında seyircilerin tekrar salonlarda olması bizi çok mutlu ediyor."

Basketbolun daha çok izlenmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için çalıştıklarını belirten Türkoğlu, "TRT ve Tivibu ile olan anlaşmamızı uzattık. Her hafta Tivibu tüm maçları TRT de 2 maçı yayımlayacak. Liglerimizin bilinirliği ve görünürlüğü açısından ne kadar çok televizyondan yayınlanmasını sağlarsak, basketbolun daha üst noktalara geleceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Tivibu ve TRT'ye destekleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah beraber güzel projeler yapmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"Tek amacımız basketbolun daha iyi yerlere gelmesi"

Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa aday olduğunu hatırlatan Türkoğlu, basketbola hizmeti sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Hidayet Türkoğlu, kendisi dışında Harun Erdenay ve Erman Kunter'in de adaylıklarını açıkladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Son 5 senedir yaptıklarımızla basketbolu çok iyi bir noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Sponsorlarımızla birlikle basketbolu çok üst seviyelere çektiğimizi düşünüyoruz. Basketbola hizmet etmeye devam edeceğiz. İki arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Temenniden çok somut, basketbolu daha iyi yerlere getirecek projelerle basketbol camiasını bilgilendirirler. Tek amacımız basketbolun daha iyi yerlere gelmesi. Göreve geldiğimizde temennilerden çok yaptığımız işlerle basketbolu bir seviyeye getirdik. Camiamız en doğru kararı verecektir."

Türkoğlu, ilerleyen günlerde yapacakları toplantılarla yeni projelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon değerlendirmesi
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon değerlendirmesi
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon değerlendirmesi
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon değerlendirmesi

Basketbol Süper Ligi, Hidayet Türkoğlu, basketbol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni sezon değerlendirmesi - Son Dakika


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