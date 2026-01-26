TBMM'de Görüşmeler ve Ekonomi Açıklamaları

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/12.00/13.00)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşecek ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Ankara/11.00/13.30

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, ikas Eyüpspor-Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK maçıyla tamamlanacak.

(Sakarya/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Karşıyaka maçıyla tamamlanacak.

(Denizli/19.00)

***

