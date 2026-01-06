TBMM'de Ortak Rapor Toplantısı - Son Dakika
TBMM'de Ortak Rapor Toplantısı

06.01.2026 15:37
TBMM'de, infaz kanunu üzerine ortak rapor yazımı için siyasi partilerin temsilcileri toplandı.

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün ikinci kez bir araya geliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor sürecine ilişkin, "Başlıkları tespit ederiz, önümüzdeki günlerde de yazılmaya başlar. Önce başlıklarda mutabık kalırız, raporu da bu ay içerisinde çıkartırız inşallah. Kesinlikle uzlaşırız" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyon ortak rapor yazım ekibi toplantısı için TBMM Başkanlığı'na giderken gazetecilerin rapor yazımı ve infaz kanunu ile ilgili sorularını yanıtladı. "Rapor yazım aşamasına geçildi mi" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Hazırlık yapacağız" dedi.

Yıldız, "Başlıkları tespit ederiz, önümüzdeki günlerde de yazılmaya başlar. Önce başlıklarda mutabık kalırız, raporu da bu ay içerisinde çıkartırız inşallah. Herkes söyleyeceğini söyledi, sayfalarca rapor yazıldı. Kesinlikle uzlaşırız. Standartlar belli. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları elbette tartışılacak bir konu değil. Onun çerçevesinde oturur anlaşırız" ifadelerine yer verdi.

"Yeni infaz düzenlemesi değil infaz kanunu gerekiyor"

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin ise Yıldız, "Aslında biz infaz düzenlemesi yaptık. 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içerisinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak. Benim söylediğim burada infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkartırsak infaz düzenlemesi yamalı bohçaya döndü diyoruz ya bundan da kurtuluruz. Derli toplu, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun infaz yasasını el birliği ile çıkartırız. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranlar da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
