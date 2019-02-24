TBMM'nin Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu
1 saat önce
TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:38 Kaynak: AA
TBMM Başkanlığı Seçiminin İkinci Tur Sonuçları Belli Oldu
Son Dakika! Meclis'in Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu
Tekirdağ'da Deniz 30 Metre Çekildi
Bahçeli, Sosyal Medyadan Duyurdu! MHP'nin Meclis Başkanlığı İçin Adayı Belli Oldu