TCG GEDİZ fırkateyni "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldı - Son Dakika
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TCG GEDİZ fırkateyni "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldı

15.05.2022 19:09
TCG GEDİZ fırkateyni "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından, "TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı." açıklamasıyla birlikte tatbikattan bazı görseller paylaşıldı.

TCG GEDİZ fırkateyni Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı na katıldı
TCG GEDİZ fırkateyni Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı na katıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, Arama Kurtarma, Ege Denizi, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TCG GEDİZ fırkateyni 'Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCG GEDİZ fırkateyni "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldı - Son Dakika
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