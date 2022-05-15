TCG GEDİZ fırkateyni "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından, "TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı." açıklamasıyla birlikte tatbikattan bazı görseller paylaşıldı.
Kaynak: AA
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