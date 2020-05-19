TCG Mızrak Hücumbotu 19.19'da kutlamalara ortak oldu - Son Dakika

TCG Mızrak Hücumbotu 19.19'da kutlamalara ortak oldu

BARTIN - Bartın Amasra ilçesinde demirli halde bulunan TCG Mızrak Hücumbotu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'daki kutlamalara ortak oldu.

Bartın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 19.09'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı söylemek için yerlerini aldı. Amasra ilçesinde de belediye hoparlörlerinden çalınan İstiklal Marşına Büyük Liman'da demirli halde bulunan TCG Mızrak Hücumbotu da eşlik etti. Hücumbotta görevli askeri personel saat 19.09'da geminin güvertesinde hazır bulunarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamalara ortak oldu.