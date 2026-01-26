TCMB, EVDS 3 Beta Sürümünü Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TCMB, EVDS 3 Beta Sürümünü Tanıttı

26.01.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB, yeni Elektronik Veri Dağıtım Sistemi EVDS 3'ü beta sürüm olarak erişime açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nin (EVDS) yeni versiyonu olan "EVDS 3"ü beta sürüm olarak erişime açtı.

TCMB, resmi sitesinde EVDS'nin yenilenmesine ilişkin duyuru yayımladı.

TCMB EVDS'nin yeni versiyonu olan EVDS 3'ün beta sürüm olarak erişime açıldığı belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"TCMB, 1993 yılından bu yana ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmeleri kamuoyuna doğru ve zamanlı şekilde iletmek, veri okuryazarlığını artırmak ve veriye dayalı karar alma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla EVDS'yi işletmekte ve açık veri platformu olarak sunmaktadır. Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla 2017 yılındaki güncelleme ile sistemin altyapısı geliştirilmiş ve tasarımı yenilenmişti. Ocak 2026 itibarıyla ise EVDS, teknik altyapı, içerik ve tasarım olarak tekrar yenilenerek EVDS 3 beta sürüm olarak devreye alınmıştır."

Duyuruda, EVDS 3 sürümü ile sunulan yeniliklerin gelişmiş arama motoru ve anahtar kelimeler, tematik konu başlıkları, kolay erişim sağlayan veri grubu tasarımı, metaveri pencereleri ile kısa ve öz bilgiler, EVDS veri yayımlama takvimi, zenginleştirilmiş içerik ile daha fazla ulusal veri, uluslararası istatistiklere erişim ve yeni özellikler ile biçimlendirilen hazır rapor sayfaları olduğu kaydedildi.

Kullanıcıların yeni sistemi tanımaları amacıyla, EVDS 3 beta sürümü ile birlikte EVDS 2'nin de erişime açık olacağı ifade edilen duyuruda, güncel kullanıcı kılavuzlarına EVDS 3 platformu üzerinden erişim sağlanabileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, EVDS 3 Beta Sürümünü Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:47
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:52:07. #7.11#
SON DAKİKA: TCMB, EVDS 3 Beta Sürümünü Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.