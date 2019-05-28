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TCSG 702 Güven Gemisi'nde şehit aileleri ve gazilere iftar

2 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde arama kurtarma TCSG 702 Güven Gemisi'nde şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi.

TCSG 702 Güven Gemisi'nde şehit aileleri ve gazilere iftar, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde arama kurtarma TCSG 702 Güven Gemisi'nde şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi.

Mudanya Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma gemisi TCSG 702'de iftar yemeği düzenlendi. İftar programı öncesi yapılan törenle bayrak indirme merasimi İstiklal Marşı eşliğinde gerçekleşti. Ardından Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu'nun Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaları eşliğinde oruçlarını açan konuklar, iftarlarını gerçekleştirdi. 40 şehit ailesi ve gazilerin katıldığı programda Kaymakam Faik Oktay Sözer, konuklara hoş geldiniz diyerek kendilerine sağlık ve mutluluk dileklerinde bulunup, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

İftar programına Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergün, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Kaymakam Refiki Mustafa Atış, TCSG Güven 702 Gemi Komutanı SG Yarbay Ertuğrul İsmet Bayır, SG Güney Marmara Grup Komutanı SG Binbaşı Serkan Kılıç, Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, Bursa Muharip Gaziler Derneği Mudanya Temsilcisi Halil Yılmaz katıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
Mudanya, Güncel
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