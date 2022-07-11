TDV, Kurban Bayramı'nda Malili muhtaçların yüzünü güldürdü - Çocukların balon sevinci (2) - Son Dakika
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TDV, Kurban Bayramı'nda Malili muhtaçların yüzünü güldürdü - Çocukların balon sevinci (2)

11.07.2022 13:32

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Mali'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere iki gün süren vekalet yoluyla kurban kesimi ve et dağıtımı tamamlandı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Mali'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere iki gün süren vekalet yoluyla kurban kesimi ve et dağıtımı tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'nda 3 bin 46 büyükbaş hayvan kesildi.

TDV aracılığı ile kurbanını vekalet yolu ile yurt dışında kestirmek isteyen 21 bin 322 hissenin kurban etinden Mali'de 350 bin kişi faydalandı.

8 bölgede kurban kesim faaliyetlerinin yapılmasının ardından ihtiyaç sahiplerine kurban etleri TDV görevlileri ve gönüllüleri tarafından kurban kesim alanlarında veya bizzat evlerine gidilerek ulaştırıldı.

Segou şehrinin Markala bölgesinde kesim faaliyetleri yapan TDV ekibi, köylerinden ayrılarak hastanelerde tedavi olan Malilileri de unutmadı. Görevliler, Markala Hastanesine giderek hasta yakınlarına et dağıttı.

Çocukların balon sevinci

TDV gönüllüsü de olan İzmir Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu ve ekip arkadaşları, et dağıtmak için gittikleri köylerde çocuklara balon ve şeker hediye etti.

Markala'nın Djiakaking köyüne giderek et dağıtan Kadıoğlu ve arkadaşları, buradaki çocuklara balon hediye etti. 11 çocuğa birer birer balon veren Kadıoğlu, bir de yarışma düzenleyerek Malili çocuklara farklı bir bayram havası yaşattı.

Yan yana dizilen Kadıoğlu ve çocuklar, üçten geri sayarak en hızlı balonu şişirerek patlatma yarışması yaptı.

Kadıoğlu, eğlenceli ve komik anların yaşandığı yarışmayı birincilikle tamamlayandan başlayarak bütün çocuklara ödül olarak Türkiye'den getirdiği şekerleri ikram ederken, sonuncu olan çocuğu da teselli etti.

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Kurban Bayramı, Foçalı turizmcinin yüzünü güldürdü Kurban Bayramı, Foçalı turizmcinin yüzünü güldürdü Polis sokak sokak gezip bayramda çocukların yüzlerini güldürdü Polis sokak sokak gezip bayramda çocukların yüzlerini güldürdü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV, Kurban Bayramı'nda Malili muhtaçların yüzünü güldürdü - Çocukların balon sevinci (2) - Son Dakika

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