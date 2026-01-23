Tedesco: 'İyi savaştık ama kazanamadık' - Son Dakika
Spor

Tedesco: 'İyi savaştık ama kazanamadık'

23.01.2026 00:22
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Tedesco, mücadele ettiklerini ancak galibiyet alamadıklarını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, istedikleri galibiyeti alamadıklarını söyledi.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, maçta çok iyi savaştıklarını ve önemli pozisyonlar ürettiklerini belirtti.

Savaşmanın oyunlarının temelini oluşturduğunu anlatan Tedesco, "Sadece fiziksel olarak değil bugün maç sonu röportajında da 'Fenerbahçe iyi savaştı' dediler. Bunu her maç yapıyoruz çünkü oyunumuzun temeli bu. Savaşmazsak sabah uyanmamız için sebebimiz olmaz. Bugün savaşmaktan faszlasını yaptık, topa hakim olduk pozisyonlar ürettik. Elbette rakibimiz de üretti. Bu tarz takımlara karşı cesur oynarsanız alan bırakıyorsunuz ve onlar bu alanları kullanmayı biliyor. Genelde kontra atak beklediler. Takımın kimliğini değiştiremeyiz bizim kimliğimiz bu. Bu şekil oynamaktan keyif alıyoruz." diye konuştu.

Aston Villa'nın İngiltere liginden 6-7 maçını izlediğini anlatan Tedesco, "Hiçbir takım bizim ürettiğimiz kadar pozisyon üretemedi. Bunun iyi bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Kötü gününüzde bu tarz takımlar canınızı yakabiliyor. Gün sonunda 3 puan istiyorduk ilk 8 için. Bükreş'te son maçımıza çıkacağız. Kısıtlı bir listemiz var. Mutlu olmamamız gerekiyor ama küçük bir memnuniyet yaşayabiliriz bu durumdan dolayı." dedi.

Youssef En-Nesyri'nin transfer iddilarına ilişkin soruyu yanıtlamayan Tedesco, maça dair şunları aktardı:

"Bugün arkada üçlü oynamadık, Yiğit Efe stoper olduğu için öyle görünüyor ama bugün sağ bek gibi oynadı. Oyun kurulumunda esnek oluyoruz. Alanya maçında birazcık Efe daha sabit geride kalan bek gibi oynadı. O maçta Mert'ten öne gitmesini istedik. Efe bugün ise normal bek gibi oynadı. Normal 4-2-3-1 formasyonunu oynadık. 6 numaralarımızı esnek kullanıyoruz. Semedo'nun sakatlıktan gelmesi sebebiyle yaklaşık 45-60 oynayacak durumdaydı riske edemezdik. Sakatlığı tekrar ederse sezonu kapatabilir. Alanya'da 45, bugün 55 dakika oynadı. Önümüzdeki maçlar süresi uzayacak. Talisca ile başlayamazdık. Kendisi büyük bir sakatlık yaşadı ve sonra iki 90 dakika oynadı. Bugün oynayabileceği maksimum süre 35-40 dakikaydı. Bazen böyle değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz."

İsmail'in oyundan çıkmasına ilişkin soruya ise Tedesco, "İsmail kararına katılıyorum. Bu karar İsmail'e karşı alınmadı. Alvarez 6 haftalık sakatlık yaşadı onun da ritim kazanması gerekiyordu. Fred mi İsmail mi zor karardı. Fred topla rakip savunma üzerine gitme konusunda iyi. O sıra cesur olmak istedik. Biraz daha ofansif karar almak istedik. Fred topla gidebiliyor, dikine paslar atabiliyor. Oyun kurucu özellikli bir oyuncuyla devam etmek istedik. Karar tam tersi de olabilirdi, katılıyorum." yanıtını verdi.

Tedesco, sıralamadan bağımsız son maçı kazanmaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

