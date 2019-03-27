Tek Parmağıyla Kitap Yazan Yazara Destek

Tek parmağıyla kitap yazan engelli yazar Rukiye Türeyen III. Çaka Bey Kitap Günleri'ne katıldı.

Tek parmağıyla kitap yazan engelli yazar Rukiye Türeyen III. Çaka Bey Kitap Günleri'ne katıldı.



MÜSİAD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kitap günleri etkinliğine katılan Türeyen okurlarla bir araya geldi.



MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın da Türeyen'in kitap imza törenine katıldığı, kitabından aldığı ve ona hediye verdiği ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, "Rukiye Türeyen kardeşimizin azim dolu bir hikayesi var. Kendisi 'ben engelliyim, yapamam' demedi, hepimize örnek olacak bir işe imza attı, tek parmağıyla 144 sayfalık bir kitap yazdı. Kitaplarından elde ettiği gelirle bir ömür kendisine bakan annesinin ev alma hayalini de gerçekleştirdi. Çalışırsak başarmamızın önünde hiçbir engel duramaz. Rukiye kardeşimiz işte bize bunu gösterdi. Biz de burada onun yanında olmak, başarısını desteklemek ve sosyal bir farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

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