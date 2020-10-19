Tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan cihaz İzmir'de - Son Dakika

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR (Kurumsal Haber), DHA) - İZMİR'de ilk kez özel bir merkezde uygulanan ve tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan karın kası yapma cihazı, efor sarf etmeden, hızlı zayıflamak ve kas yapmak isteyenlerin gözdesi oldu.

Sade Derma Estetik, ameliyatsız karın germe, popo kaldırma gibi özellikleri bulunan ve özellikle son dönemlerde popüler bir hale gelen karın kası yapma cihazı ile İzmirli müşterilerine hizmet vermeye başladı. Cihaz, ortalama 30 dakika süren seansın ardından terlemeden, acı çekmeden 20 bin mekik ya da squat yapmış etkisi yaratıyor. Sade Derma Estetik Halkla İlişkiler Uzmanı Alev Merve Ocakoğlu, kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşen seansın ardından iyileşme sürecine ihtiyaç duyulmadan 1 ay gibi kısa bir sürede istenilen sonuca ulaşıldığını belirtip, "Ameliyatsız bir şekilde, neşter altına yatmadan, narkoz almadan ve konforlu bir şekilde bu görüntüyü elde etmek geliştirilen cihaz sayesinde mümkün" dedi.