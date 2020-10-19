Tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan cihaz İzmir'de - Son Dakika

Tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan cihaz İzmir'de

19.10.2020 15:04
Tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan cihaz İzmir'de, System.String[]

İZMİR'de ilk kez özel bir merkezde uygulanan ve tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan karın kası yapma cihazı, efor sarf etmeden, hızlı zayıflamak ve kas yapmak isteyenlerin gözdesi oldu.

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR (Kurumsal Haber),  DHA) - İZMİR'de ilk kez özel bir merkezde uygulanan ve tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan karın kası yapma cihazı, efor sarf etmeden, hızlı zayıflamak ve kas yapmak isteyenlerin gözdesi oldu.

Sade Derma Estetik, ameliyatsız karın germe, popo kaldırma gibi özellikleri bulunan ve özellikle son dönemlerde popüler bir hale gelen karın kası yapma cihazı ile İzmirli müşterilerine hizmet vermeye başladı. Cihaz, ortalama 30 dakika süren seansın ardından terlemeden, acı çekmeden 20 bin mekik ya da squat yapmış etkisi yaratıyor. Sade Derma Estetik Halkla İlişkiler Uzmanı Alev Merve Ocakoğlu, kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşen seansın ardından iyileşme sürecine ihtiyaç duyulmadan 1 ay gibi kısa bir sürede istenilen sonuca ulaşıldığını belirtip, "Ameliyatsız bir şekilde, neşter altına yatmadan, narkoz almadan ve konforlu bir şekilde bu görüntüyü elde etmek geliştirilen cihaz sayesinde mümkün" dedi.

'HEM KASLARI ÇALIŞTIRIYOR HEM DE YAĞLARI YAKIYOR'Özellikle yurt dışında ünlülerin tercih ettiği çok popüler bir cihaz ile çalıştıklarını dile getiren Ocakoğlu, cihazın ameliyatsız karın germe, popo kaldırma gibi etkileri olduğuna dikkati çekip, " İstanbul'da da çok aktif olarak kullanılıyor. İzmir'de ise sadece merkezimizde uygulanıyor. Cihaz karın bölgesinde tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratıyor. Aynı zamanda karın, popo, kollar ve bacaklara uygulanabiliyor. Cihazın iki başlığı var. Aynı anda tek bir bölgeye uygulanabiliyor ve 6 seans öneriyoruz. Elektromanyetik atışlar yaparak deri altındaki kasları çalıştırıyor. Kas liflerini şişiriyor, hafızası olduğu için kas, belirli bir süre sonra istenilen forma giriyor. Cihaz aynı anda iki işlem gerçekleştirerek, hem kasları çalıştırıyor hem de yağları yakıyor. Kasları çalıştırdığında enerji harcıyor. Bu enerjiye de yağları yakarak ulaşıyor. Zayıflama teknolojisinde en üst segment cihaz olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.'SEANSLARIN ARDINDAN EKLEM VE KAS AĞRISI YAŞANMIYOR'Uygulanan seansların ardından eklem ve kas ağrısı yaşanmadığının altını çizen Ocakoğlu, cihazın ilk seanstan itibaren etkisini göstermeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:   "Özellikle kilo veren ancak karnını, kalçasını toparlamak isteyen, bacaklarında ve kollarında sarkıklık olan kişilerin gelmesini öneriyoruz. Özellikle doğum sonrası 10-15 kilo verildikten sonra bedenimiz ve kaslarımız sarkıyor, kaslarımız gerginliğini kaybediyor. Bu cihaz uygulandığında ise kısa sürede etkisini gösteriyor. Kollardaki sarkıklığı tedavi etmek zordur. Bu cihaz altı seansta bu süreci çok kolay ve konforlu bir hale getiriyor. Cihaza girdikten sonra eklem ve kas ağrısı olmuyor. Tek bölgeye altı seans uyguluyoruz ama ilk seanstan itibaren etkisini görmeye başlıyoruz. Cihaz karın kaslarına 20 bin mekik çekilmiş gibi bir refleks uyguladığı için cihazdan çıkıp evinize gittiğinizde bile aslında bu işlemin faydasını görmeye devam ediyorsunuz. Haftada iki maksimum üç seans öneriyoruz. Tek bölge için 6 seans yeterli diyoruz ama bazı üyelerimiz şimdiden 3 paket daha aldı. Farklı bölgelere de uygulamak istiyorlar. Haftada 2 seans olmak kaydı ile bir ayda istedikleri görüntüye ulaşabilirler."

Tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan cihaz İzmir'de
Tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan cihaz İzmir'de
Tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan cihaz İzmir'de
Tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan cihaz İzmir'de
Tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan cihaz İzmir'de

Kilo Vermek, Estetik, İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan cihaz İzmir'de - Son Dakika

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