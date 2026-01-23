Tekirdağ\'da Çocukların Silah Şovu Oyuncaktı

Tekirdağ'a sokak ortasında silah teşhiri yaparak çevreyi rahatsız eden çocukların elindeki tabancaların oyuncak olduğu belirlendi. Kimlik tespitleri yapılan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta 22 Ocak'ta ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmada iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi. Söz konusu silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi. Kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ