Tekirdağ'da şiddetli rüzgar; Sahil Güvenlik'ten denize açılmayın uyarısı - Son Dakika
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Tekirdağ'da şiddetli rüzgar; Sahil Güvenlik'ten denize açılmayın uyarısı

20.07.2022 15:13

TEKİRDAĞ'da hızı saatte 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknelerle denize açılmaması uyarısında bulundu.

TEKİRDAĞ'da hızı saatte 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknelerle denize açılmaması uyarısında bulundu. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşlarına ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da hızı saatte 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu kentte denizdeki şiddetli rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesinden açılan bazı tekneler sürüklendi. Tekneleri kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şişme bot ve teknelerle vatandaşları denize açılmamaları konusunda uyardı. İlçedeki balıkçılar da şiddetli rüzgar nedeniyle barınaklardan çıkmadı. Tekirdağ açıklarında bazı gemilerin demir attığı görüldü.

Rüzgar nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşlarına da ara verildiENEZ'DE 'DENİZE GİRMEYİN' UYARISI

Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki turistik Enez ilçesinde, kaymakamlık vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, 21 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'e kadar olumsuz deniz ve hava şartları oluşacaktır. Tüm vatandaşlarımın kendi can ve mal güvenlikleri açısından kıyı şeridinden asla uzaklaşmamaları, tek başlarına denize girmemeleri ve deniz vasıtalarını kullanmamaları önemle rica olunur" denildi.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da şiddetli rüzgar; Sahil Güvenlik'ten denize açılmayın uyarısı - Son Dakika
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