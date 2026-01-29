Tekirdağ\'da Kaza: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın kask kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak'ta meydana geldi. Çamlıbel Caddesi yönüne seyreden E.A. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ