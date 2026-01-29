Tekirdağ'da Kaza: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Tekirdağ'da Kaza: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

29.01.2026 07:56
Çorlu'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kask kamerasına yansıdı. Genç yaralı.

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın kask kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak'ta meydana geldi. Çamlıbel Caddesi yönüne seyreden E.A. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

