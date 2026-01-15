Tekirdağ'da Otonom Robot Üzüm Bağlarını Geliştiriyor - Son Dakika
Tekirdağ'da Otonom Robot Üzüm Bağlarını Geliştiriyor

15.01.2026 14:44
ROBOTAGEM, ışık ve sensör teknolojisiyle üzüm verimini artırmayı hedefleyen otonom bir robot.

Tekirdağ'da geliştirilen ve "ROBOTAGEM" adı verilen otonom robot, üzüm bağlarında ışık ve sensör teknolojisiyle verim ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile Namık Kemal Üniversitesi araştırmacıları, bağ üreticileri için üzüm verimi ve kalitesini artırmayı amaçlayan otonom robot geliştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen "Bağ Yetiştiriciliğinde Kullanılabilecek Otonom Robot Tasarımı Projesi" kapsamında geliştirilen robota "ROBOTAGEM" adı verildi.

2021 yılında başlatılan projede, ilk aşamada bağlarda farklı dalga boylarındaki ışığın üzüm kalitesi üzerindeki etkileri incelendi. Daha sonra arazide otonom şekilde hareket edebilen robot tasarlanarak üretildi.

Robot, sahip olduğu ışıklandırma sistemi ve sensörler sayesinde üzüm verimi ve kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, bağcılıkta çeşitli kültürel uygulamalarda kullanılmak üzere yerli ve milli yazılımla donatılmış otonom robot geliştirdiklerini anlattı.

Tarımda otomasyon ve hassas tarım teknolojilerinin uygulanabilirliğini ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Kiracı, "Projede, bağcılıkta farklı amaçlarla kullanılabilecek otonom bir robot prototipi tasarlanarak imal edildi. Robotun yazılımı, sistem bileşenleri ve kullanıcı arayüzü ROBOTAGEM'e özgü ve yerli olarak geliştirildi." dedi.

"İstenilen özelliklerde üzüm elde edilebilecek"

Proje lideri Dr. Elif Yazar Coşkun da robotun tablet veya cep telefonu üzerinden kontrol edilebildiğini ifade etti.

Robotun gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sahada çalışabildiğini dile getiren Coşkun, "Araziye ait haritayı belirliyoruz. Robot hareket ederken sıra arasında ilerleyebiliyor, sıra sonunda dönüş yaparak yeniden sıraya girebiliyor. Robot, LED armatürler taşıyacak şekilde ve özellikle gece uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlandı." diye konuştu.

Coşkun, robotun bağda 2 saat çalıştırıldığında toplam enerji kapasitesinin yalnızca yüzde 2'sini kullandığını söyledi.

Üzüm salkımlarına robot aracılığıyla verilen ışıklarla verim ve kalitenin artırılmasının hedeflendiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Projenin ilk yıllarında yaptığımız araştırmalar sonucunda, farklı dalga boylarının üzüm üzerinde farklı etkileri olduğunu gördük. Örneğin mavi ışık üzüm tanesinin enine ve boyuna gelişimine ve verimine etki ederken, kırmızı ışık şeker miktarını artırabiliyor. Bu unsurlar üzümün aroma ve rengine de etki ediyor. Bağlarda gece uygulamalarında ışık vererek üzümdeki kalite parametrelerini yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Böylece istenilen özelliklerde üzüm elde edilebilecek."

Coşkun, robotun daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

