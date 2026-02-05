Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde etkisini artırdı.
Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi'nde önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da Sağanak Yağış
