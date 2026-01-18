Tekirdağ'da Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
Tekirdağ'da Yangın: 1 Ölü

18.01.2026 20:26
Hayrabolu'da elektrikli sobadan çıkan yangında 32 yaşındaki Göksel Filiz hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Temrezli Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yalnız yaşadığı öğrenilen Göksel Filiz'in (32) ısınmak amacıyla kullandığı elektrikli sobadan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Göksel Filiz'in dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

