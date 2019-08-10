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Tekirdağ'daki feribot iskelesinde araç kuyruğu

33 dakika önce

TEKİRDAĞ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesi önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Tekirdağ'daki feribot iskelesinde araç kuyruğu, System.String[]
TEKİRDAĞ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesi önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul ve çevre illerden gelip, Tekirdağ üzerinden feribotla Bandırma, Avşa, Karabiga ve Marmara Adaları'na gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesine akın etti. İskelede yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşurken, aşırı sıcak havada beklemek zorunda kalan tatilciler, ağaçların altında serinlemeye çalıştı.
Tatilcilerden Berkan Bertan, "İstanbul'dan geliyoruz. 2,5  saattir bekliyoruz. Daha da bekleriz" derken, Hasan Aydoğdu da İstanbul'dan saat 06.30'da yola çıktığını anlatarak, "Saatlerce bekledik, sıramızın gelmesine az kaldı. Umarım en kısa sürede feribota binebiliriz" dedi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı iskelede tedbir aldı.


Marmara Denizi, Tekirdağ, İstanbul, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
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