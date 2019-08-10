Tekirdağ'daki feribot iskelesinde araç kuyruğu
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TEKİRDAĞ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesi önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'dan Marmara Denizi
'ndeki adalara gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesi önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Kurban Bayramı
tatili nedeniyle İstanbul
ve çevre illerden gelip, Tekirdağ
üzerinden feribotla Bandırma
, Avşa
, Karabiga
ve Marmara Adaları'na gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesine akın etti. İskelede yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşurken, aşırı sıcak havada beklemek zorunda kalan tatilciler, ağaçların altında serinlemeye çalıştı.
Tatilcilerden Berkan Bertan, "İstanbul'dan geliyoruz. 2,5 saattir bekliyoruz. Daha da bekleriz" derken, Hasan Aydoğdu da İstanbul'dan saat 06.30'da yola çıktığını anlatarak, "Saatlerce bekledik, sıramızın gelmesine az kaldı. Umarım en kısa sürede feribota binebiliriz" dedi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı iskelede tedbir aldı.
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