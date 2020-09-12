Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Eti, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Eti, üniversitesinin Tekirdağ ve Trakya için gurur kaynağı olduğunu belirterek, Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgeye hizmet eden kurumların başarılarını arttıran önemli bir etkenin de kurumlar arası uyum olduğunu ifade etti.

-TREDAŞ Genel Müdürü Bilgili'ye ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürü Reşit Bilgili'yi ziyaret etti.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun Trakya'da ve Süleymanpaşa ilçesi genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Yüksel, Bilgili'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Müşteri memnuniyetini ön plana alarak teknolojik altyapısını kuran TREDAŞ'ın, elektrik hizmeti sağladığı, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.