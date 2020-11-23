Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi tarafından Ulaş Mahallesinde yapımına başlanılan Ulaş Halk Bahçesi Projesi tamamlandı.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ergene'ye yeni park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Çınar 4. 5. ve 6. Sokaklar arasında kalan bin 150 metrekare park alanında Ulaş Halk Bahçesi Projesi'ni tamamlayrak hizmete sunduklarını belirten Tıknas, çocukların yeni yapılan parkta gönüllerince eğlendiğini kaydetti.

Marmaraereğlisi'nde temizlik çalışmaları

Marmaraereğlisi'nde temizlik ve dezenfekte çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, konuyla ilgili açıklamasında, salgınla mücadele etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Ata, tedbiri asla elden bırakmamak gerektiğini de ifade etti.

Ata, insanların en yoğun kullandığı alanlar başta olmak üzere bütün ilçede temizlik çalışmalarına aralıksız devam edildiğini ve ilgili ekiplerin çok dikkatli bir şekilde çalıştığını dile getirerek, "Hastalıkla mücadelemiz devam ediyor. Bütün dünyada ve ükemizde olduğu gibi salgın hastalıkta vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Bunun için hükumetimiz tedbirler alıyor. Biz de onlara ek olarak bölgemizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyoruz. Halkımızın yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere bütün kullanım alanlarını, belediye hizmet binalarını ve çevremizi temizleyerek ilaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kovid-19'u yenen Başkan Yüksel Gölet Projesi'ni inceledi

Kovid-19 tedavisi sonrası taburcu olan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Velimeşe Göleti Projesi'ndek çalışmaları inceledi.

Yüksel, incelemenin artından yaptığı açıklamada, 15 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü söylemişti.

Ergene Belediyesi olarak söz verdikleri, taahhüt ettikleri her projeyi bir bir hayata geçirdiklerini kaydeden Yüksel "Hangi mahallemiz için ne söz verdiysek hepsini tek tek yapacağız. Geçmiş dönemde olduğu gibi bu görev süremiz içerisinde de halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizi tutacağız. " dedi.